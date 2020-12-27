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Саудівська Аравія оголосила, що відкрила чотири нових родовища нафти і газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Саудівська Аравія оголосила в неділю про відкриття чотирьох нових родовищ нафти і газу в різних районах королівства. Як повідомив міністр енергетики країни Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд компанія Saudi Aramco, що що виявила нові поклади нафти і газу, “працює над визначенням площі і розмірів виявлених родовищ і оцінкою кількості нафти, газу і конденсату в них”, пише УНН з посиланням на Саудівське агентство друку.

Саудівська Аравія оголосила, що відкрила чотири нових родовища нафти і газу

“Нетрадиційна нафта була виявлена на родовищі Ер-Ріш на північний захід від Дахрана, — наводить слова міністра інформаційне агентство SPA. — Там в свердловині номер два щодня витягується 4 452 барелів легкої арабської нафти і 3,2 млн куб. футів (90 614 куб. м) газу в день. З метою визначення масштабів родовища компанія пробурила свердловини номер три і чотири”. За його словами, первинний видобуток зі свердловини № 3 на Ер-Ріші склав 2 745 барелів на день тої ж якості нафти, а також 3 млн куб. футів (84 950 куб. м) газу в день. Видобуток легкої нафти з свердловини № 4 на Ер-Ріші досяг 3 654 барелів на добу, при цьому обсяг газу склав 1,6 млн куб. футів (45 307 куб. м) на добу.

Крім того, розповів міністр, нетрадиційний газ був також виявлений у двох свердловинах на північний захід від родовища Гауар. У першій свердловині Ель-Мінаххаз витягується 18 млн куб. футів (близько 510 тис. куб. м) газу на добу поряд з 98 барелів конденсату. Видобуток газу з другої свердловини Ес-Сахба становить 32 млн куб. футів (906 тис. куб. м) на добу. Поряд з цим, за словами міністра, нафта була виявлена в свердловині Ель-Аджрамія на північний захід від Рафха в північному прикордонному районі, де тестові випробування привели до видобутку 3 850 барелів нафти в добу.

“Відкриття в Ер-Ріші має особливе значення, оскільки воно довело можливість видобутку дуже легкої арабської нафти з гірської формації Тувайк (Джебель-Тувайк)”, — зазначив міністр.

Раніше восени найбільші банки Саудівської Аравії домовилися про злиття.

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