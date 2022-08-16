САУ M109 от Латвии: гаубицы уже показывают результаты на поле боя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Латвия передала для Украины шесть самоходных гаубиц (САУ) M109, которые уже применяются на поле боя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.
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"Еще 6 гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен коллеге Пабрикс и народу Латвии за их непоколебимую поддержку. Вместе мы победим", - отметил Резников.
Напомним
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