САУ M109 від Латвії: гаубиці вже показують результати на полі бою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Латвія передала для України шість самохідних гаубиць (САУ) M109, які вже застосовуються на полі бою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
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"Ще 6 гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний колезі Пабрікс і народу Латвії за їхню непохитну підтримку. Разом ми переможемо", - зазначив Резніков.
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