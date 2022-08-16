САУ M109 від Латвії: гаубиці вже показують результати на полі бою

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"Ще 6 гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний колезі Пабрікс і народу Латвії за їхню непохитну підтримку. Разом ми переможемо", - зазначив Резніков.

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Повітряні сили України отримали 4 гелікоптери від Латвії.