Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей партии Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей Республиканской партии (РПА) "ради мира и стабильности" в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии. Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране", — говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии Армении.
Новый председатель партии пока не выбран.
Как сообщал УНН, "Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" объявила о выходе из парламентской коалиции, где ее партнером была руководящая Республиканская партия.