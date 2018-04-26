Саргсян оголосив про відставку з посади голови правлячої партії Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колишній президент і прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян оголосив про відставку з поста голови правлячої Республіканської партії (РПА) "заради миру і стабільності" в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Було прийнято рішення почати дискусії про зміну голови Республіканської партії. Екс-президент і колишній глава уряду Серж Саргсян пояснив присутнім причину своєї відставки 23 квітня, представив різні сценарії можливої роботи парламентської фракції РПА, щоб зберегти внутрішній світ і стабільність в країні", - говориться в повідомленні прес-служби Республіканської партії Вірменії.
Новий голова партії поки не обраний.
Як повідомляв УНН, "Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" оголосила про вихід з парламентської коаліції, де її партнером була керівна Республіканська партія.