Саперная машина, которую частично создали в Украине, прошла испытания

Машина разминирования MV-4, которую совместно создали украинская и хорватская компании, прошла испытания. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети X, передает УНН.

"Саперная машина MV-4, частично произведенная в Украине, только что прошла испытания", - написала Свириденко.

Она рассказала, что машину для разминирования совместно изготовили хорватская компания DOK-ING и украинская A3Tech.

"Это важный шаг к увеличению производства, обслуживания и оперативного ремонта машин в Украине и создания дополнительных рабочих мест", - отметила Свириденко.

Ранее УНН сообщал, что на полигоне испытывали легкую машину разминирования DOK-ING MV-4, собранную и частично локализованную в Украине.