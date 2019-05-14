САП заявила о затягивании по делу о взяточничестве экс-чиновника Минагрополитики

Так, во вторник, 14 мая, в Шевченковском райсуде Киева с участием прокурора САП было запланировано подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего начальника отдела Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в получении 150 тыс. долларов взятки.

"Однако в указанном судебном заседании адвокаты заявили отвод коллегии судей, обосновав это тем, что Шевченковский районный суд г. Киева как таковой не существует, поскольку суд в 2001 году был реорганизован", - отметили в САП.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Следующее заседание назначено на 12 июля.

"Заметим, что указанное уголовное производство направлено в суд еще в январе 2017 года и в настоящее время по делу до сих пор не проведено подготовительное судебное заседание", - добавили в антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, в 2016 году суд избрал для начальницы одного из отделов Министерства аграрной политики и продовольствия меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 124 тыс. грн.

Чиновницу разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в Киеве. По данным следствия, она требовала от предпринимателя 150 тысяч долларов за содействие победе в тендере на покупку государственного сельхозпредприятия. Имущественный комплекс госактива, который находится в процессе ликвидации за долги, находится вблизи Харькова. В январе 2017 года в суд направлен обвинительный акт против чиновницы.