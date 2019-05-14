САП заявила про затягування у справі про хабарництво екс-чиновника Мінагрополітики

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Адвокати колишнього начальника відділу Міністерства аграрної політики та продовольства України продовжують затягувати проведення підготовчого засідання. Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

Так, у вівторок, 14 травня, у Шевченківському райсуді Києва за участі прокурора САП було заплановане підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього начальника відділу Міністерства аграрної політики та продовольства України в отриманні 150 тис. доларів хабара.

"Однак у вказаному судовому засіданні адвокати заявили відвід колегії суддів, обґрунтувавши це тим, що Шевченківського районного суду м. Києва як такого не існує, оскільки суд у 2001 році було реорганізовано", - зазначили у САП.

Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Наступне засідання призначено на 12 липня.

"Зауважимо, що вказане кримінальне провадження скеровано до суду ще у січні 2017 року і на даний час у справі досі не проведено підготовче судове засідання", - додали в антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, у 2016 році суд обрав для начальниці одного з відділів Міністерства аграрної політики та продовольства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 124 тис. грн.

Чиновницю викрили на хабарі у 150 тисяч доларів у Києві. За даними слідства, вона вимагала від підприємця 150 тисяч доларів за сприяння перемозі у тендері на покупку державного сільгосппідприємства. Майновий комплекс дeржактиву, який перебуває в процесі ліквідації за борги, знаходиться поблизу Харкова. У січні 2017 року до суду скеровано обвинувальний акт проти чиновниці.

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