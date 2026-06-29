САП завершила расследование в отношении депутата Анны Скороход по делу о санкциях СНБО

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Анны Скороход, которая фигурирует в деле о 250 тысячах долларов США за решение вопроса о применении санкций СНБО. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины. По версии следствия, она организовала деятельность преступной группы, став "гарантом" соглашения о применении санкций СНБО к компании-конкуренту - говорится в сообщении.

Сейчас детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования установлено, что участники преступной группы предложили представителю предпринимателя за 250 тыс. долларов решить вопрос о применении санкций к компании-конкуренту. Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО. "Гарантом" принятия такого решения была народный депутат.

После уплаты части средств, а именно 125 тыс. долларов, которые передавались через оформление расписок о займе, "клиент" получил заверения, что эти деньги получат должностные лица СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков в подтверждение своих действий. Несмотря на предоставление неправомерной выгоды, фактической передачи денежных средств служебным лицам СНБО не произошло и, соответственно, не было принято нужное решение о санкциях - добавили в САП.

Действия участников преступной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

После следственных действий в помещении народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа в деле о 250 тысячах долларов США за решение вопроса о применении санкций СНБО и указали, что сообщено о подозрении всем разоблаченным лицам.