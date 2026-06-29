САП завершила расследование в отношении депутата Анны Скороход по делу о санкциях СНБО

$44.860.0651.130.21
ukenru
12:01 • 5500 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
11:43 • 17751 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
10:19 • 21503 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
10:16 • 25366 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
29 июня, 05:37 • 38532 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
29 июня, 04:31 • 38565 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 50068 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 89945 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 134827 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 73342 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+34°
3.3м/с
29%
747мм
Популярные новости
Американцы вложили 4,3 миллиона долларов в пансионат для пожилых украинцев в Ворзеле: 173 жителя уже живут в безопасностиPhoto29 июня, 05:56 • 12256 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт07:59 • 35775 просмотра
Руководитель ЦПД СНБО: "10 км до Сум" по словам путина - это ложь08:30 • 15006 просмотра
"Ну просто победитель!": в МИД высмеяли фантазии путина о захвате Донбасса09:25 • 8244 просмотра
Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти09:59 • 15529 просмотра
публикации
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах12:27 • 5512 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
11:43 • 17751 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto10:19 • 21503 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo10:16 • 25366 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт07:59 • 35948 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 44266 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 61003 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 72212 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 109901 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 127131 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

САП завершила расследование в отношении депутата Анны Скороход по делу о санкциях СНБО

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Прокурор САП завершил досудебное расследование в отношении нардепа Анны Скороход. Ее подозревают в организации преступной группы для продажи санкций СНБО.

САП завершила расследование в отношении депутата Анны Скороход по делу о санкциях СНБО

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Анны Скороход, которая фигурирует в деле о 250 тысячах долларов США за решение вопроса о применении санкций СНБО. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины. По версии следствия, она организовала деятельность преступной группы, став "гарантом" соглашения о применении санкций СНБО к компании-конкуренту

- говорится в сообщении.

Сейчас детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования установлено, что участники преступной группы предложили представителю предпринимателя за 250 тыс. долларов решить вопрос о применении санкций к компании-конкуренту. Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО. "Гарантом" принятия такого решения была народный депутат.

После уплаты части средств, а именно 125 тыс. долларов, которые передавались через оформление расписок о займе, "клиент" получил заверения, что эти деньги получат должностные лица СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков в подтверждение своих действий. Несмотря на предоставление неправомерной выгоды, фактической передачи денежных средств служебным лицам СНБО не произошло и, соответственно, не было принято нужное решение о санкциях

- добавили в САП.

Действия участников преступной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

После следственных действий в помещении народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа в деле о 250 тысячах долларов США за решение вопроса о применении санкций СНБО и указали, что сообщено о подозрении всем разоблаченным лицам.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП