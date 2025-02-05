САП требует конфискации активов семьи харьковского полицейского на 7,8 млн грн
Киев • УНН
САП подала иск о конфискации активов семьи полицейского из Харькова на 7,8 млн грн. Супруги владеют квартирой и Lexus LX 470, хотя официальные доходы не позволяют приобрести такое имущество.
САП подала в суд иск о гражданской конфискации имущества семьи харьковского полицейского на 7,8 млн грн.
Об этом сообщает САП, пишет УНН.
Детали
04 февраля 2025 года прокурором САП заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму 7,8 млн грн и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), используемых семьей полицейского Харьковского районного управления ГУ Нацпола в Харьковской области
Установлено, что супруги владеют квартирой в г. Харькове, а также люксовой машиной "Lexus LX 470". Все имущество оформлено на жену полицейского, несмотря на то, что официальные доходы не позволяют приобрести такое имущество законным путем.
Учитывая выявленное прокурор обратился в суд с иском о взыскании с патрульного полицейского указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение
Дополнение
Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), имущество, которым владеет семья полицейского:
- Lexus LX 450 (2018 года выпуска) стоимостью 3,7 млн грн;
- Квартирой в Харькове стоимостью 5,8 млн грн.
Анализ законных доходов и сбережений свидетельствует, что они были способны накопить активов на около 1,6 млн грн. Эта сумма лишь частично покрывает расходы на приобретение указанного имущества. Происхождение 7,8 млн грн других средств неизвестно
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