САП требует конфискации активов семьи харьковского полицейского на 7,8 млн грн

САП подала в суд иск о гражданской конфискации имущества семьи харьковского полицейского на 7,8 млн грн.

Об этом сообщает САП, пишет УНН.

Детали

04 февраля 2025 года прокурором САП заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму 7,8 млн грн и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), используемых семьей полицейского Харьковского районного управления ГУ Нацпола в Харьковской области

Установлено, что супруги владеют квартирой в г. Харькове, а также люксовой машиной "Lexus LX 470". Все имущество оформлено на жену полицейского, несмотря на то, что официальные доходы не позволяют приобрести такое имущество законным путем.

Учитывая выявленное прокурор обратился в суд с иском о взыскании с патрульного полицейского указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение

Дополнение

Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), имущество, которым владеет семья полицейского:

- Квартирой в Харькове стоимостью 5,8 млн грн.

Анализ законных доходов и сбережений свидетельствует, что они были способны накопить активов на около 1,6 млн грн. Эта сумма лишь частично покрывает расходы на приобретение указанного имущества. Происхождение 7,8 млн грн других средств неизвестно