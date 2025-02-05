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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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САП требует конфискации активов семьи харьковского полицейского на 7,8 млн грн

САП требует конфискации активов семьи харьковского полицейского на 7,8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 6900 просмотра

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САП подала иск о конфискации активов семьи полицейского из Харькова на 7,8 млн грн. Супруги владеют квартирой и Lexus LX 470, хотя официальные доходы не позволяют приобрести такое имущество.

САП подала в суд иск о гражданской конфискации имущества семьи харьковского полицейского на 7,8 млн грн. 

Об этом сообщает САП, пишет УНН.

Детали 

04 февраля 2025 года прокурором САП заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму 7,8 млн грн и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), используемых семьей полицейского Харьковского районного управления ГУ Нацпола в Харьковской области

- говорится в сообщении.

Установлено, что супруги владеют квартирой в г. Харькове, а также люксовой машиной "Lexus LX 470". Все имущество оформлено на жену полицейского, несмотря на то, что официальные доходы не позволяют приобрести такое имущество законным путем. 

Учитывая выявленное прокурор обратился в суд с иском о взыскании с патрульного полицейского указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение

- сообщает САП.

Дополнение 

 Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), имущество, которым владеет семья полицейского:

  • Lexus LX 450 (2018 года выпуска) стоимостью 3,7 млн грн;

    - Квартирой в Харькове стоимостью 5,8 млн грн.

    Анализ законных доходов и сбережений свидетельствует, что они были способны накопить активов на около 1,6 млн грн. Эта сумма лишь частично покрывает расходы на приобретение указанного имущества. Происхождение 7,8 млн грн других средств неизвестно

    - говорится в сообщении.

    САП просит конфисковать два автомобиля у экс-руководителя районного ТЦК в Харькове: чем еще владеет чиновник04.02.25, 17:01 • 19784 просмотра

    Алина Волянская

    Алина Волянская

    Криминал и ЧП
    kharkivХарьков

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