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САП вимагає конфіскації активів родини харківського поліцейського на 7,8 млн грн

САП вимагає конфіскації активів родини харківського поліцейського на 7,8 млн грн

Київ • УНН

 • 19504 перегляди

САП подала позов про конфіскацію активів родини поліцейського з Харкова на 7,8 млн грн. Подружжя володіє квартирою та Lexus LX 470, хоча офіційні доходи не дозволяють придбати таке майно.

САП подала до суду позов про цивільну конфіскацію майна родини харківського поліцейського на 7,8 млн грн. 

Про це повідомляє САП, пише УНН.

Деталі 

04 лютого 2025 року прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 7,8 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що використовуються родиною поліцейського Харківського районного управління ГУ Нацполу в Харківській області

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що подружжя володіє квартирою у м. Харкові, а також люксовою автівкою "Lexus LX 470". Усе майно оформлено на дружину поліцейського, попри те, що офіційні доходи не дозволяють придбати таке майно законним шляхом. 

З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з патрульного поліцейського указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів

- повідомляє САП.

Доповнення 

 Як повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), майно, яким володіє сім’я поліцейського:

  • Lexus LX 450 (2018 року випуску) вартістю 3,7 млн грн;

    • Квартирою в Харкові вартістю 5,8 млн грн.

    Аналіз законних доходів та заощаджень свідчить, що вони були спроможні накопичити активів на близько 1,6 млн грн. Ця сума лише частково покриває витрати на придбання вказаного майна. Походження 7,8 млн грн інших коштів невідома

    - йдеться у повідомленні.

    САП просить конфіскувати два автомобілі у екскерівника районного ТЦК в Харкові: чим ще володіє посадовець04.02.25, 17:01 • 21813 переглядiв

    Аліна Волянська

    Аліна Волянська

    Кримінал та НП
    kharkivХарків

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