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6 марта, 14:10 • 130275 просмотра

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САП еще не вернула в ГПУ все материалы относительно представления на Скуратовского и Дзензерского

САП еще не вернула в ГПУ все материалы относительно представления на Скуратовского и Дзензерского

Киев  •  УНН

 • 12817 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура еще не вернула все материалы Генеральной прокуратуре Украины по представлению на народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии корреспонденту УНН.

"Не готова сказать, еще ожидаем определенные материалы от САП", - ответила Сарган на вопрос, планирует ли ГПУ передать в Верховную Раду на следующей неделе представление на нардепов Скуратовского и Дзензерского.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины не направляла в Верховную Раду Украины представление на народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского, ожидая завершения рассмотрения языкового закона.

Как ранее отметила Сарган, представление на двух нардепов будут переданы в Верховную Раду после исправления в них неточностей.

Напомним, 12 марта САП передала Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

Позже стало известно, что ГПУ вернет представление на нардепов к САП на доработку.

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