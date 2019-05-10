САП еще не вернула в ГПУ все материалы относительно представления на Скуратовского и Дзензерского
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура еще не вернула все материалы Генеральной прокуратуре Украины по представлению на народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии корреспонденту УНН.
"Не готова сказать, еще ожидаем определенные материалы от САП", - ответила Сарган на вопрос, планирует ли ГПУ передать в Верховную Раду на следующей неделе представление на нардепов Скуратовского и Дзензерского.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины не направляла в Верховную Раду Украины представление на народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского, ожидая завершения рассмотрения языкового закона.
Как ранее отметила Сарган, представление на двух нардепов будут переданы в Верховную Раду после исправления в них неточностей.
Напомним, 12 марта САП передала Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.
Позже стало известно, что ГПУ вернет представление на нардепов к САП на доработку.