Генпрокуратура повернула САП подання на Дубневича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Генеральна прокуратура України повернула на доопрацювання до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання на зняття депутатської недоторканості з народного депутата Ярослава Дубневича. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький після засідання комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, передає кореспондент УНН.
"Вчора я отримав назад на доопрацювання подання на нардепа Дубневича, знову щось не влаштовує ГПУ. Виправимо і знов направимо, нема питань. По інших двох поданнях (на Сергія Скуратовського, Дениса Дзензерського – ред.) – я їх не отримував на доопрацювання, але вони також будуть повернуті на доопрацювання", - зазначив Холодницький.
За його словами, позиція ГПУ щодо того, що наразі немає сенсу направляти ці подання до Верховної Ради, оскільки через зайнятість парламентарів документи будуть "поховані" в парламенті, цілком логічна.
"Процес триває, слідство не зупинилось, і ми будемо вносити подання, коли буде прокурором визнано достатність зібраних доказів по тих чи інших справах", - наголосив керівник САП.
Генпрокуратура у січні отримала подання на зняття недоторканності з нардепа Дубневича.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура поки що не буде надавати Верховній Раді подання на народних депутатів України Сергія Скуратовського, Дениса Дзензерського та Андрія Дубіля щодо знаття з них депутатської недоторканості.