У ГПУ вирішили почекати з поданнями на нардепів

КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральна прокуратура поки що не буде надавати Верховній Раді України подання на народних депутатів України Сергія Скуратовського, Дениса Дзензерського та Андрія Дубіля щодо знаття з них депутатської недоторканості. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко у кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.