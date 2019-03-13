У ГПУ вирішили почекати з поданнями на нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральна прокуратура поки що не буде надавати Верховній Раді України подання на народних депутатів України Сергія Скуратовського, Дениса Дзензерського та Андрія Дубіля щодо знаття з них депутатської недоторканості. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко у кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.
"Подання на нардепів дійсно надійшло від САП, зараз наш юридичний відділ вивчає його. Думаю, що воно буде повернуто назад на доопрацювання – і не тільки тому, що там є неточності, а вони на жаль є, а тому, що передача подання у Верховну Раду без шансів його розглянути протягом 14 днів означає фактичне знищення цього подання", - зазначив Генпрокурор, уточнивши, що мова, зокрема, йде про нардепа Андрія Дубіля.
За його словами, наразі парламентарі "не дуже швидко" розглядають поправки до мовного закону, тож шансів на швидкий розгляд подань про зняття недоторканості з окремих народних депутатів.
При цьому він додав, що відповідні подання будуть направлені у Верховну Раду після того, як нардепи будуть готові розглянути питання по суті.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура раніше планувала звернутися до Верховної Ради щодо зняття недоторканості з народного депутата Валерія Дубіля, який, за версією слідства, фігурує у справі щодо масштабного підкупу виборців.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала Генеральному прокурору України Юрію Луценкові подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського.