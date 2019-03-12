САП передала на погодження Генпрокурору подання на двох нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала Генеральному прокурору України Юрію Луценкові подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила Генеральному прокурору України для підтримання та внесення до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського", - повідомили у САП.
За процесуального керівництва САП детективами НАБУ, як зазначається, "зібрано достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності народних обранців за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ст. 366-1 КК України".
Нагадаємо, ГПУ проситиме Раду зняти з нардепа Дубіля недоторканність.