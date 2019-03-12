САП передала на согласование Генпрокурору представления на двух нардепов

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура направила Генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду Украины представлений о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского", - сообщили в САП.

Под процессуальным руководством САП детективами НАБУ, как отмечается, "собрано достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по ст. 366-1 УК Украины".

Напомним, ГПУ будет просить Раду снять с нардепа Дубиля неприкосновенность.

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