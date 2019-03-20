Генпрокуратура вернула САП представление на Дубневича
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины вернула на доработку в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий после заседания комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает корреспондент УНН.
"Вчера я получил обратно на доработку представление на нардепа Дубневича, опять что-то не устраивает ГПУ. Исправим и вновь направим, нет вопросов. По другим двух представлениям (на Сергея Скуратовского, Дениса Дзензерского - ред.) - я их не получал на доработку, но они также будут возвращены на доработку", - отметил Холодницкий.
По его словам, позиция ГПУ о том, что сейчас нет смысла направлять эти представления в Верховную Раду, поскольку из-за занятости парламентариев документы будут "похоронены" в парламенте, вполне логична.
"Процесс продолжается, следствие не остановилось, и мы будем вносить представление, когда будет прокурором признана достаточность собранных доказательств по тем или иным делам", - подчеркнул руководитель САП.
Генпрокуратура в январе получила представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича.
Напомним, Генеральная прокуратура пока не будет предоставлять Верховной Раде представление на народных депутатов Украины Сергея Скуратовского, Дениса Дзензерского и Андрея Дубиля относительно снятия с них депутатской неприкосновенности.