Генпрокуратура вернула САП представление на Дубневича

"Вчера я получил обратно на доработку представление на нардепа Дубневича, опять что-то не устраивает ГПУ. Исправим и вновь направим, нет вопросов. По другим двух представлениям (на Сергея Скуратовского, Дениса Дзензерского - ред.) - я их не получал на доработку, но они также будут возвращены на доработку", - отметил Холодницкий.

По его словам, позиция ГПУ о том, что сейчас нет смысла направлять эти представления в Верховную Раду, поскольку из-за занятости парламентариев документы будут "похоронены" в парламенте, вполне логична.

"Процесс продолжается, следствие не остановилось, и мы будем вносить представление, когда будет прокурором признана достаточность собранных доказательств по тем или иным делам", - подчеркнул руководитель САП.

Генпрокуратура в январе получила представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича.

Напомним, Генеральная прокуратура пока не будет предоставлять Верховной Раде представление на народных депутатов Украины Сергея Скуратовского, Дениса Дзензерского и Андрея Дубиля относительно снятия с них депутатской неприкосновенности.