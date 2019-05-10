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САП ще не повернула до ГПУ всі матеріали щодо подання на Скуратовського та Дзензерського

САП ще не повернула до ГПУ всі матеріали щодо подання на Скуратовського та Дзензерського

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще не повернула всі матеріали Генеральній прокуратурі України щодо подання на народних депутатів України Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у коментарі кореспонденту УНН.

"Не готова сказати, ще очікуємо певні матеріали від САП", - відповіла Сарган на питання, чи планує ГПУ передати до Верховної Ради на наступному тижні подання на нардепів Скуратовського та Дзензерського.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України не направляла до Верховної Ради України подання на народних депутатів Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського, очікуючи завершення розгляду мовного закону.

Як раніше зазначила Сарган, подання на двох нардепів будуть передані до Верховної Ради після виправлення у них неточностей.

Нагадаємо, 12 березня САП передала Генеральному прокурору України Юрію Луценку подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського.

Пізніше стало відомо, що ГПУ поверне подання на нардепів до САП на доопрацювання.

Українські Національні Новини

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