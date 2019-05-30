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Актуальное
САП: рассмотрение дела экс-прокурора Суса могут начать сначала

САП: рассмотрение дела экс-прокурора Суса могут начать сначала

Киев  •  УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. По делу в отношении бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса выберут новую коллегию судей, которая решит, начинать ли рассмотрение дела сначала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В Подольском районном суде города Киева 29 мая 2019 года запланировано очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса. Однако указанное заседание не состоялось по причине перевода одного из судей коллегии в Кассационный уголовный суд", - сообщили в САП.

Как указано, поэтому по делу "будет определена новая коллегия судей, которая на следующем заседании решит, начинать ли рассмотрение сначала, продолжать его".

Следующее заседание назначено на 10:00 10 июня 2019 года.

В САП напомнили, что экс-руководителю подразделения Генпрокуратуры Дмитрию Сусу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 и ст. 366-1 УК Украины, то есть присвоение, завладение, растрата чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн гривен путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений.

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