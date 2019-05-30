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САП: розгляд справи екс-прокурора Суса можуть почати спочатку

САП: розгляд справи екс-прокурора Суса можуть почати спочатку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У справі стосовно колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса оберуть нову колегію суддів, яка вирішить, чи розпочинати розгляд справи спочатку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У Подільському районному суді міста Києва 29 травня 2019 року заплановано чергове судове засідання з розгляду обвинувального акту стосовно колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса. Проте вказане засідання не відбулось з причин переведення одного з суддів колегії до Касаційного кримінального суду", - повідомили у САП.

Як вказано, через це у справі "буде визначено нову колегію суддів, яка на наступному засіданні вирішить, чи розпочинати розгляд спочатку, чи продовжувати його".

Наступне засідання призначено на 10:00 10 червня 2019 року.

У САП нагадали, що екс-керівнику підрозділу Генпрокуратури Дмитру Сусу інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ст. 366-1 КК України, тобто привласнення, заволодіння, розтрата чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також в декларування недостовірних відомостей.

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