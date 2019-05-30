САП: розгляд справи екс-прокурора Суса можуть почати спочатку

КИЇВ. 30 травня. УНН. У справі стосовно колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса оберуть нову колегію суддів, яка вирішить, чи розпочинати розгляд справи спочатку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.