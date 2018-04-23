САП просит суд ограничить срок для ознакомления с делом Полякова и Розенблатта

По информации антикоррупционной прокуратуры, заседание по этому делу назначено на среду 10:30.

Напомним, Полякову инкриминируют совершение преступления по ч.4 ст.368 УК ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение"), а Розенблатту - ч.4 ст.368, ч.2 ст. 369-2 УК Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение").

Как сообщали в САП, 19 июня детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

Сейчас, по данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.