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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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САП просить суд обмежити строк для ознайомлення зі справою Полякова та Розенблата

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у "бурштиновій справі", де фігурують народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков, передає УНН з посиланням на САП.

САП просить суд обмежити строк для ознайомлення зі справою Полякова та Розенблата

За інформацією антикорупційної прокуратури, засідання у цій справі призначено на середу 10:30.

Нагадаємо, Полякову інкримінують вчинення злочину за ч.4 ст.368 ККУ (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище”), а Розенблату — ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище”).

Як повідомляли у САП, 19 червня детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.

Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.

Українські Національні Новини

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