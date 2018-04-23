САП просить суд обмежити строк для ознайомлення зі справою Полякова та Розенблата
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у "бурштиновій справі", де фігурують народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков, передає УНН з посиланням на САП.
За інформацією антикорупційної прокуратури, засідання у цій справі призначено на середу 10:30.
Нагадаємо, Полякову інкримінують вчинення злочину за ч.4 ст.368 ККУ (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище”), а Розенблату — ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2 КК України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище”).
Як повідомляли у САП, 19 червня детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.