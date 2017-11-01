САП просит суд арестовать сына Авакова с возможностью внесения 5 млн грн залога

"Прошу суд удовлетворить ходатайство органа предварительного расследования, выбрать подозреваемому Авакову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Определить размер залога 5 млн грн", - заявил прокурор САП.

Кроме того САП просит суд возложить на А.Авакова ряд обязанностей, в том числе сдать все паспорта и носить электронное средство контроля.

По его словам, существуют все риски, предусмотренные УПК.

В частности, по мнению САП существует риск того, что А.Аваков, учитывая тяжесть преступления, может скрываться от органов досудебного расследования.

"У него есть три паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сказал прокурор, добавив, что в этом году А.Аваков длительное время проживал за пределами Украины.

Также по данным САП, в собственности Авакова есть две дорогие квартиры в Харькове и Киеве, три паркоместа, что говорит о существенном имущественном положении.

Кроме того, по мнению стороны обвинения, существует риск уничтожения или искажения доказательств, поскольку А.Аваков находится в тесных отношениях с должностными лицами МВД и имеет знакомства, в частности, народными депутатами.

А.Аваков также может влиять на свидетелей и подозреваемых по делу, по словам прокурора, или препятствовать уголовному производству.

"Во время проведения следственного действия - обыска в Харькове к месту обыска пришло значительное количество лиц спортивного телосложения, которые препятствовали обыску.... Было задействовано большое количество работников Национальной полиции в полном обмундировании", - сказал прокурор, добавив, что обыск поэтому в одном из помещений проведен так и не был.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").