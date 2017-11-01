САП просить суд арештувати сина Авакова з можливістю внесення 5 млн грн застави

"Прошу суд задовольнити клопотання органу досудового розслідування, обрати підозрюваному Авакову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Визначити розмір застави 5 млн грн", - заявив прокурор САП.

Крім того САП просить суд покласти на О.Авакова ряд обов’язків, в тому числі здати усі паспорти і носити електронний засіб контролю.

За його словами, існують усі ризики, передбачені КПК.

Зокрема, на думку САП існує ризик того, що О.Аваков, враховуючи тяжкість злочину, може переховуватися від органів досудового розслідування.

"У нього є три паспорти громадянина України для виїзду закордон", - сказав прокурор, додавши, що цього року О.Аваков тривалий час проживав за межами України.

Також за даними САП, у власності Авакова є дві дорогих квартири у Харкові і Києві, три паркомісця, що говорить про суттєвий майновий стан.

Крім того, на думку сторони обвинувачення, існує ризик знищення чи спотворення доказів, оскільки О.Аваков перебуває в тісних стосунках з посадовцями МВС і має знайомства, зокрема, з народними депутатами.

О.Аваков також може впливати на свідків і підозрюваних у справі, за словами прокурора, або перешкоджати кримінальному провадженню.

"Під час проведення слідчої дії – обшуку у Харкові до місця обшуку прийшли значна кількість осіб спортивної тіло будови, які перешкоджали обшуку…. було задіяно велику кількість працівників Національної поліції у повному обмундируванні", - сказав прокурор, додавши, що обшук через це в одному з приміщень проведений так і не був.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").