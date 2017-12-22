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САП обжалует приговор работникам СБУ Одесской области

Киев • УНН

 • 9240 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовят апелляционную жалобу на решение Киевского районного суд. Одессы от 15 декабря 2017 года, который оценил представленные обвинением доказательства относительно работников Управления Службы безопасности Украины в Одесской области как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, однако, все указывает на получение неправомерной выгоды обвиняемыми. Об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook, передает УНН.

САП обжалует приговор работникам СБУ Одесской области

"15 декабря 2017 Киевский районный суд Одессы по результатам судебного рассмотрения дела признал виновными сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Одесской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По мнению прокуроров САП, суд первой инстанции оценил представленные обвинением доказательства как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, однако, по версии следствия, все указывает на получение неправомерной выгоды обвиняемыми.

Досудебное расследование в этом производстве начинала военная прокуратура, а впоследствии осуществляло НАБУ под процессуальным руководством САП.

"Суд, оценивая полученные в суде доказательства, заслушав показания свидетелей, исследовав материалы уголовного производства, оценил все обстоятельства в совокупности, признал их виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего на праве частной собственности в доход государства.

Меры пресечения в виде содержания под стражей оставлены без изменений с уменьшением суммы залога до 80 (восьмидесяти) размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января 2017 года, что составляет - 128 000 грн ", - добавили в САП.

Как отметили в ведомстве, органами предварительного расследования, а также прокурором в ходе судебного разбирательства предъявлено и поддержано в полном объеме публичное обвинение по ч. 4 ст. 368 УК Украины (а именно получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере) следующего содержания.

"Обвиняемые, будучи должностными лицами, занимающими ответственное положение, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения в период времени с 20.11.2015 по 13.12.2015 требовали неправомерную выгоду в сумме 70 000 долларов США, что является особо крупным размером, за непринятие мер к инициированию уголовного преследования епископа - викария Одесской епархии Украинской православной Церкви и уничтожения компрометирующей его информации, а 13.12.2015 года около 15:30 часов на выполнение утвержденного плана совершения уголовного преступления в помещении рабочего кабинета последнего получили часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в особо крупном размере в сумме 50 000 долларов США, что по официальному курсу Национального банка Украины составило 1168 145,95 гривен", - отметили в САП.

Прокуроры САП готовят апелляционную жалобу на указанный приговор суда с целью надлежащей оценки доказательств, за версию следствия четко указывают на получение неправомерной выгоды обвиняемыми.

Как сообщал УНН, в этом году СБУ привлекла к уголовной ответственности 16 своих сотрудников.

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