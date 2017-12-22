САП обжалует приговор работникам СБУ Одесской области

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовят апелляционную жалобу на решение Киевского районного суд. Одессы от 15 декабря 2017 года, который оценил представленные обвинением доказательства относительно работников Управления Службы безопасности Украины в Одесской области как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, однако, все указывает на получение неправомерной выгоды обвиняемыми. Об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook, передает УНН.