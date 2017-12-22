САП оскаржить вирок працівникам СБУ Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готують апеляційну скаргу на рішення Київського районного суд м. Одеси від 15 грудня 2017 року, який оцінив представлені обвинуваченням докази щодо працівників Управління Служби безпеки України в Одеській області як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, проте, проте все вказує на отримання неправомірної вигоди обвинуваченими. Про це йдеться в повідомленні САП на сторінці у Facebook, передає УНН.
"15 грудня 2017 року Київський районний суд м. Одеси за результами судового розгляду справи визнав винними працівників Управління Служби безпеки України в Одеській області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
На думку прокурорів САП, суд першої інстанції оцінив представлені обвинуваченням докази як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, проте, за версією слідства, все вказує на отримання неправомірної вигоди обвинуваченими.
Досудове розслідування у цьому провадженні розпочинала військова прокуратура, а згодом здійснювало НАБУ під процесуальним керівництвом САП.
"Суд, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши показання свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження, оцінивши всі обставини у сукупності, визнав їх винними у скоєнні злочину та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить на праві приватної власності в дохід держави.
Запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою залишені без змін зі зменшенням суми застави до 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2017 року, що складає – 128 000 грн", - додали у САП.
Як зазначили у відомстві, органами досудового розслідування, а також прокурором під час судового розгляду пред’явлено та підтримане в повному обсязі публічне обвинувачення за ч. 4 ст. 368 КК України (а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) наступного змісту.
"Обвинувачені, будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення у період часу з 20.11.2015 по 13.12.2015 вимагали неправомірну вигоду в сумі 70 000 доларів США, що є особливо великим розміром, за невжиття заходів до ініціювання кримінального переслідування єпископа – вікарія Одеської єпархії Української православної Церкви та знищення компрометуючої його інформації, а 13.12.2015 року близько 15:30 год, на виконання затвердженого плану вчинення кримінального правопорушення, в приміщенні робочого кабінету останнього одержали частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в особливо великому розмірі в сумі 50 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становило 1 168 145,95 гривень", - наголосили у САП.
Прокурори САП готують апеляційну скаргу на вказаний вирок суду з метою належної оцінки доказам, які за версію слідства чітко вказують на отримання неправомірної вигоди обвинуваченими.
Як повідомляв УНН, цього року СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 16 своїх співробітників.