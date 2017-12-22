САП оскаржить вирок працівникам СБУ Одещини

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готують апеляційну скаргу на рішення Київського районного суд м. Одеси від 15 грудня 2017 року, який оцінив представлені обвинуваченням докази щодо працівників Управління Служби безпеки України в Одеській області як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, проте, проте все вказує на отримання неправомірної вигоди обвинуваченими. Про це йдеться в повідомленні САП на сторінці у Facebook, передає УНН.