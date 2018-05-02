САП обжаловала меру пресечения сотруднику СБУ, которого поймали на взятке в почти 50 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на меру пресечения руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке, которого подозревают в получении 47,5 тыс. долл. взятки, передает УНН со ссылкой на САП.
По информации САП, жалоба была подана в Апелляционный суд Киева сегодня.
В апелляции прокуроры просят увеличить размер залога для сотрудника СБУ.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.
Как сообщал УНН, сотрудники НАБУ разоблачили на получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.