САП обжаловала меру пресечения сотруднику СБУ, которого поймали на взятке в почти 50 тыс. долл.

По информации САП, жалоба была подана в Апелляционный суд Киева сегодня.

В апелляции прокуроры просят увеличить размер залога для сотрудника СБУ.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.

Как сообщал УНН, сотрудники НАБУ разоблачили на получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.