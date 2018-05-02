САП оскаржила запобіжний захід співробітнику СБУ, якого піймали на хабарі у майже 50 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на запобіжний захід керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександру Карамушці, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. хабара, передає УНН з посиланням на САП.
За інформацією САП, скаргу було подано до Апеляційного суду Києва сьогодні.
В апеляції прокурори просять збільшити розмір застави для співробітника СБУ.
Як повідомляв УНН, Солом'янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.
Як повідомляв УНН, співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.