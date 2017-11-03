САП в ближайшее время доработает представление на Дзензерского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует в ближайшее время доработать представление на снятие депутатского иммунитета с народного депутата Дениса Дзензерского. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
"Представление на Дзензерского действительно было, но оно было возвращено нам ГПУ (на доработку - ред.). Мы его дорабатываем и в ближайшее время мы решим этот вопрос", - сказал Холодницкий.
Как сообщал УНН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес представление Генеральному прокурору о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Дениса Дзензерского.