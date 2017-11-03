САП найближчим часом доопрацює подання на Дзензерського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує найближчим часом доопрацювати подання на зняття депутатського імунітету з народного депутата Дениса Дзензерського. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції заявив керівник САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
"Подання на Дзензерського дійсно було, але воно було повернуто нам ГПУ (на доопрацювання – ред.). Ми його доопрацьовуємо і найближчим часом ми вирішимо це питання", - сказав Холодницький.
Як повідомляв УНН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вніс подання Генеральному прокурору щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дениса Дзензерського.