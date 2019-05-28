САП направила повторное представление на народного депутата Дубневича

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 28770 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 49697 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 66911 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 81356 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121134 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111104 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137403 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144579 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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САП направила повторное представление на народного депутата Дубневича

САП направила повторное представление на народного депутата Дубневича

Киев  •  УНН

 • 10854 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. САП повторно направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе САП.

САП направила повторное представление в Генеральную прокуратуру на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича в уголовном производстве о завладении более 93 млн гривен филиала ОАО "Укрзализныця".

Также отмечается, что его подавали 22 мая, однако ответа до сих пор нет.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении двух народных депутатов, депутата и секретаря городских советов.

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