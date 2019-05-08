НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо двох нардепів

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 7 протоколів про адмінправопорушення стосовно двох народних депутатів, депутата і секретаря міських рад. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.

"Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно двох народних депутатів Євгена Бакуліна та Ярослава Дубневича, депутата Кам’янської міської ради Дніпропетровської області Віталія Чернявського та секретаря Рівненської міської ради Сергія Паладійчука", - йдеться в повідомленні.

Так, НАЗК направило до суду протокол про адмінправопорушення, складений стосовно народного депутата України Євгена Бакуліна. За даними Нацагентства, він з першого дня своїх депутатських повноважень та станом на день складення протоколу порушує обмеження, встановлені частиною першою статті 78 Конституції України, пунктом 2 частини першої статті 25 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 6 частини першої статті 3 Закону України "Про статус народного депутата України", оскільки входить до складу наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку – ПАТ "Укртатнафта". Це є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-4 КУпАП, зазначили у НАЗК.

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Також до суду направлено протокол про адмінправопорушення стосовно народного депутата України Ярослава Дубневича. Він, за даними агентства, використовуючи свої повноваження, звернувся разом з іншими народними депутатами (усього 56 осіб) до Конституційного Суду України з конституційним поданням про невідповідність Конституції України окремих положень Закону України "Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", зокрема пункту 4 частини першої статті 1, статей 19-21 та пов’язаних з ними окремих положень статті 100 КПК України, якими встановлено правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами, тоді коли в управлінні АРМА перебуває арештоване нерухоме майно, яке належить ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", кінцевим бенефіціарним власником яких є сам народний депутат. У НАЗК зазначили, що вказані дії містять ознаки адмінправопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП.

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Крім того, до суду направлено протокол про адмінправопорушення стосовно Сергія Паладійчука. Як зазначили у НАЗК, він, перебуваючи на посаді секретаря Рівненської міської ради, входив до складу виконавчого органу підприємства, що має на меті одержання прибутку, а саме перебував на посаді директора ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ДЛЯ ВАС".

"Таким чином, посадовець вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене частиною другою статті 172-4 КУпАП", - заявили у Нацагентстві.

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До суду також направлено 4 адмінпротоколи стосовно Віталія Чернявського. Він, за даними Нацагентства, перебуваючи у статусі депутата Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, обіймаючи посаду заступника голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій, під час одного з засідань цієї комісії у 2018 році не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів. А саме він проголосував за проект рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2017 № 913-20/VII "Про затвердження програми соціального захисту населення міста на 2018–2022 роки", що передбачав фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій, зокрема громадської організації "Кам’янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО", в якій депутат є керівником та співзасновником, а його син – співзасновником.

"Цим депутат вчинив адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП", - зазначили у НАЗК.

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Нагадаємо, НАЗК повідомило Національну поліцію про 9 випадків неподання декларацій.

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