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НАПК направило в суд админпротоколы по двум нардепам

НАПК направило в суд админпротоколы по двум нардепам

Киев  •  УНН

 • 7486 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении двух народных депутатов, депутата и секретаря городских советов. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении двух народных депутатов Евгения Бакулина и Ярослава Дубневича, депутата Каменского городского совета Днепропетровской области Виталия Чернявского и секретаря Ровенского городского совета Сергея Паладийчука", - говорится в сообщении.

Так, НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении, составленный в отношении народного депутата Украины Евгения Бакулина. По данным Нацагентства, он с первого дня своих депутатских полномочий и по состоянию на день составления протокола нарушает ограничения, установленные частью первой статьи 78 Конституции Украины, пунктом 2 части первой статьи 25 Закона Украины "О предупреждении коррупции", пунктом 6 части первой статьи 3 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", поскольку входит в состав наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли - ПАО "Укртатнафта". Это является административным правонарушением, связанным с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 КоАП, отметили в НАПК.

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Также в суд направлено протокол об административных правонарушениях в отношении народного депутата Украины Ярослава Дубневича. Он, по данным агентства, используя свои полномочия, обратился вместе с другими народными депутатами (всего 56 человек) в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о несоответствии Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", в частности пункта 4 части первой статьи 1, статей 19-21 и связанных с ними отдельных положений статьи 100 УПК Украины, которыми установлены правовые механизмы управления арест Ован в уголовном производстве активами, тогда как в управлении АРМА находится арестованное недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО НПП "Энергия-Новояворовск", конечным бенефициарным владельцем которых является сам народный депутат. В НАПК отметили, что указанные действия содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП.

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Кроме того, в суд направлено протокол об административных правонарушениях в отношении Сергея Паладийчука. Как отметили в НАПК, он, находясь на должности секретаря Ровенского городского совета, входил в состав исполнительного органа предприятия, имеющего целью получение прибыли, а именно занимал должность директора ООО "Телерадиокомпания "ДЛЯ ВАС".

"Таким образом, чиновник совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью второй статьи 172-4 КУоАП", - заявили в Нацагентстве.

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В суд также направлено 4 админпротоколы в отношении Виталия Чернявского. Он, по данным Нацагентства, находясь в статусе депутата Каменской городского совета Днепропетровской области, занимая должность заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития города, бюджета, финансов и инвестиций, во время одного из заседаний этой комиссии в 2018 году не сообщила о наличии у него реального конфликта интересов и принял решение в условиях реального конфликта интересов. А именно он проголосовал за проект решения городского совета "О внесении изменений в решение городского совета от 17.11.2017 № 913-20/VII "Об утверждении программы социальной защиты населения города 2018-2022 годы", предусматривающий финансовую поддержку уставной деятельности общественных организаций, в частности общественной организации "Каменский штаб национальной защиты ветеранов, инвалидов и членов семей погибших бойцов АТО", в которой депутат является руководителем и соучредителем, а его сын - соучредителем.

"Этим депутат совершил административные правонарушения, предусмотренные частями первой и второй статьи 172-7 КУпАП", - отметили в НАПК.

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Напомним, НАПК сообщило Национальной полиции о 9 случаях непредставления деклараций.

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