НАЗК повідомило поліцію про 9 випадків неподання декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило Національну поліцію про 9 випадків неподання декларацій. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 9-ма посадовими особами. Як передбачено законодавством, обґрунтовані висновки щодо цього Національне агентство направило до територіальних органів Нацполіції для здійснення досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними агентства, не подали декларації за 2017 рік посадові особи установ Державної кримінально-виконавчої служби.
"Національне агентство повідомляло посадовцям, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали", - зазначили у Нацагентстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року НАЗК опрацювало 2646 фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій
Зазначено, що відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.
Загалом з початку 2019 року НАЗК направило до правоохоронних органів 148 обґрунтованих висновків щодо неподання посадовцями декларацій, зазначили в Нацагентстві.
Нагадаємо, НАЗК ухвалило рішення про результати повної перевірки 15-ти декларацій, серед яких подані 6-ма суддями.