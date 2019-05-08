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Актуальное
НАПК сообщило полиции о 9 случаях непредставления деклараций

НАПК сообщило полиции о 9 случаях непредставления деклараций

Киев  •  УНН

 • 10298 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило Национальной полиции о 9 случаях непредставления деклараций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки умышленного непредставления деклараций 9-ю должностными лицами. Как предусмотрено законодательством, обоснованные выводы относительно этого Национальное агентство направило в территориальные органы Нацполиции для осуществления досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Так, по данным агентства, не подали декларации за 2017 год должностные лица учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы.

"Национальное агентство сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - отметили в Нацагентстве.

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Указано, что ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса.

В общем с начала 2019 года НАПК направило в правоохранительные органы 148 обоснованных выводов относительно непредоставления должностными лицами деклараций, отметили в Нацагентстве.

Напомним, НАПК приняло решение о результатах полной проверки 15-ти деклараций, среди которых представленных 6-ю судьями.

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