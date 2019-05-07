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НАЗК затвердило результати перевірок ще 15 декларацій

НАЗК затвердило результати перевірок ще 15 декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 15-ти декларацій, серед яких подані 6-ма суддями. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

“Перевірки 7-ми із цих декларацій були розпочаті на підставі повідомлень від громадських організацій, але наведені у них факти в жодному випадку не підтвердились. Перевірки інших 7-ми — на підставі ст. 50 Закону України „Про запобігання корупції“. Перевірка 1-ї декларації була розпочата за повідомленням від правоохоронних органів: наведені у ньому факти підтвердились”, — йдеться у повідомленні.

Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:

1. Чумаченко Тетяною Анатоліївною, суддею Вищого адміністративного суду України, за 2015 та 2016 роки.
2. Майданевичем Анатолієм Григоровичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
3. Завальнюком Ігорем Вікторовичем, суддею Одеського окружного адміністративного суду, за 2015 (виправленої) та 2016 роки.
4. Курилом Олександром Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Харківської області, за 2015, 2016 роки та за 2017 рік (виправленої).
5. Мацуничем Михайлом Васильовичем, суддею Апеляційного суду Закарпатської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
6. Машкіним Владиславом Геннадійовичем, заступником Голови правління Пенсійного фонду України, за 2016 рік.
7. С’єдіним Дмитром Володимировичем, керівником Каховської місцевої прокуратури Херсонської області, за 2015 рік.
8. Андроновим Владиславом Євгеновичем, державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України, за 2017 рік (виправленої).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про завершення повних перевірок декларацій стосовно 17-ти декларантів, серед яких судді, народний депутат Віктор Балога, заступник міністра юстиції Сергій Петухов, перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

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