НАПК утвердило результаты проверок еще 15 деклараций

"Проверки 7-ми из этих деклараций были начаты на основании сообщений от общественных организаций, но приведенные в них факты ни в коем случае не подтвердились. Проверки других 7-ми - на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Проверка 1-й декларации была начата по сообщению от правоохранительных органов: приведенные в нем факты подтвердились", - говорится в сообщении.

Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

1. Чумаченко Татьяной Анатольевной, судьей Высшего административного суда Украины, 2015 и 2016 годы.

2. Майданевич Анатолием Григорьевичем, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, 2015, 2016 и 2017 годы.

3. Завальнюком Игорем Викторовичем, судьей Одесского окружного административного суда, 2015 (исправленной) и 2016 года.

4. Курилом Александром Николаевичем, судьей Апелляционного суда Харьковской области, 2015, 2016 годы и с 2017 (исправленной).

5. Мацуничем Михаилом Васильевичем, судьей Апелляционного суда Закарпатской области, 2015, 2016 и 2017 годы.

6. Машкиным Владиславом Геннадьевичем, заместителем председателя правления Пенсионного фонда Украины, по 2016 год.

7. Сьединим Дмитрием Владимировичем, руководителем Каховской местной прокуратуры Херсонской области, 2015 год.

8. Андроновым Владиславом Евгеньевичем, государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по 2017 (исправленной).

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о завершении полных проверок деклараций о 17-ти декларантов, среди которых судьи, народный депутат Виктор Балога, заместитель министра юстиции Сергей Петухов, первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.