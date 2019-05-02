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У НАЗК затвердили аналіз остаточних фінансових звітів 42-х кандидатів у президенти

У НАЗК затвердили аналіз остаточних фінансових звітів 42-х кандидатів у президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило аналіз остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів 42-х кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, передає УНН із посиланням на прес-службу НАЗК.

Як повідомили у прес-службі, фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманій від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ “Про політичні партії в Україні”, ст. 43 ЗУ “Про вибори Президента України”).

У результаті аналізу звітів (включно з проміжними звітами) Національне агентство вже склало 58 протоколів про адміністративне правопорушення за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення: виявлені факти порушення порядку надання внеску до виборчого фонду кандидата або ж отримання такого внеску та порядку подання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів.

Також до Національної поліції передані матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення стосовно 12 розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (за фактами виявлених порушень у здійсненні добровільних внесків до виборчого фонду кандидатів та дій розпорядників фондів, які не відмовилися від внесків осіб, які не мали права здійснювати такі внески та протягом трьох днів не перерахували такі внески до державного бюджету).

Остаточні фінансові звіти кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року Петра Порошенка та Володимира Зеленського мають бути подані до Національного агентства до 6 травня 2019 року включно. Відтак аналіз остаточних звітів цих кандидатів буде проведений та оприлюднений у відведений ЗУ “Про вибори Президента України” термін — до 21 травня включно.

Нагадаємо, НАЗК затвердило аналіз проміжних звітів про виборчі фонди Порошенка і Зеленського.

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