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В НАПК утвердили анализ окончательных финансовых отчетов 42-х кандидатов в президенты

В НАПК утвердили анализ окончательных финансовых отчетов 42-х кандидатов в президенты

Киев  •  УНН

 • 9096 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило анализ окончательных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов 42-х кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как сообщили в пресс-службе, финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который вносит вклад (согласно ст. 15 ЗУ ”О политических партиях в Украине“, ст. 43 ЗУ “О выборах Президента Украины”).

В результате анализа отчетов (включая промежуточные отчеты) Национальное агентство уже составило 58 протоколов об административном правонарушении по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях: выявлены факты нарушения порядка предоставления взноса в избирательный фонд кандидата или получение такого взноса и порядка представления финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов.

Также в Национальную полицию переданы материалы о возможных признаках уголовного преступления в отношении 12 распорядителей накопительных счетов избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины (по фактам выявленных нарушений в осуществлении добровольных взносов в избирательный фонд кандидатов и действий распорядителей фондов, которые не отказались от взносов лиц, которые не имели права осуществлять такие взносы и в течение трех дней не перечислили такие взносы в государственный бюджет).

Окончательные финансовые отчеты кандидатов на пост Президента Украины, включенных в избирательный бюллетень для повторного голосования 21 апреля 2019 года Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны быть представлены в Национальное агентство до 6 мая 2019 года включительно. Поэтому анализ окончательных отчетов этих кандидатов будет проведен и опубликован в отведенный ЗУ “О выборах Президента Украины” срок — до 21 мая включительно.

Напомним, НАПК утвердило анализ промежуточных отчетов о избирательных фондах Порошенко и Зеленского.

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