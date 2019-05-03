НАЗК запросило до себе депутата міськради та двох директорів для пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 3 осіб, а саме депутата Новооржицької сільської ради та двох директорів, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК запрошує 3 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
• Середу Катерину Леонідівну, депутата Новооржицької сільської ради Згурівського району Київської області, 8 травня об 11:00;
• Підлісного Володимира Ілліча, директора Сумського обласного центру зайнятості, 8 травня протягом робочого дня;
• Бричака Віктора Васильовича, директора Соледарського професійного ліцею, 15 травня протягом робочого дня (повторно).
Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
"Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті. Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, НАЗК запросило 12 осіб, серед яких народні депутати, прокурори та посадовці, для надання пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень.