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НАПК пригласило к себе депутата горсовета и двух директоров для объяснений

НАПК пригласило к себе депутата горсовета и двух директоров для объяснений

Киев  •  УНН

 • 7835 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 3 человек, а именно депутата Новооржицкого сельского совета и двух директоров, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 3 лиц прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и в случае наличия оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

• Середу Екатерину Леонидовну, депутата Новооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области, 8 мая в 11:00;

• Пидлисного Владимира Ильича, директора Сумского областного центра занятости, 8 мая в течение рабочего дня;

• Бричака Виктора Васильевича, директора Соледарского профессионального лицея, 15 мая в течение рабочего дня (повторно).

Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения требований ЗУ "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

"Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте. Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Напомним, НАПК пригласило 12 человек, среди которых народные депутаты, прокуроры и чиновники, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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