НАПК пригласило к себе депутата горсовета и двух директоров для объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 3 человек, а именно депутата Новооржицкого сельского совета и двух директоров, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК приглашает 3 лиц прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и в случае наличия оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
• Середу Екатерину Леонидовну, депутата Новооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области, 8 мая в 11:00;
• Пидлисного Владимира Ильича, директора Сумского областного центра занятости, 8 мая в течение рабочего дня;
• Бричака Виктора Васильевича, директора Соледарского профессионального лицея, 15 мая в течение рабочего дня (повторно).
Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения требований ЗУ "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
"Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте. Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.
Напомним, НАПК пригласило 12 человек, среди которых народные депутаты, прокуроры и чиновники, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений.