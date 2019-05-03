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НАЗК: два нардепи підписали подання до КСУ в умовах конфлікту інтересів

НАЗК: два нардепи підписали подання до КСУ в умовах конфлікту інтересів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Два народні депутати підписали подання до Конституційного Суду щодо АРМА в умовах реального конфлікту інтересів. Про це заявили у прес-службі Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.

"НАЗК виявило, що два народні депутати, реалізуючи депутатські повноваження, діяли у власних інтересах. Йдеться про Святаша Дмитра Володимировича та Дубневича Ярослава Васильовича, зокрема, щодо яких до Національного агентства надходили повідомлення від низки журналістів, громадських організацій та активістів, а також була поширена інформація у ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАЗК, повідомлялось про можливу наявність конфлікту інтересів під час підписання депутатами конституційного подання від 10.07.2018 №16/18 про невідповідність Конституції України окремих положень КПК України та закону, який визначає повноваження АРМА.

"Національне агентство під час перевірки зібрало докази, які підтверджують, що депутати мали особисту зацікавленість у розгляді судом такого подання", - вказали у НАЗК.

Як зазначається, йдеться про два окремих випадки, що стосуються кримінальних проваджень за фактом привласнення кредитних коштів АТ "УкрСиббанк", виготовлення та використання підроблених документів та за фактом заволодіння понад 300 мільйонів кубічних метрів природного газу НАК "Нафтогаз України".

"Вказані ситуації, за яких Національним агентством досліджувалось питання дотримання депутатами вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, не були типовими, оскільки потребували доведення факту їх заінтересованості у визнанні неконституційними відповідних норм. Таке визнання мало б наслідком припинення управління АРМА переданих йому активів та повернення їх власникам", - вказали у НАЗК.

"Встановлені за результатами перевірки обставини свідчать, що зазначені особи вчинили дії та прийняли рішення в умовах реального конфлікту інтересів: користуючись наданими їм депутатськими повноваженнями щодо права на конституційне подання, разом з іншими народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду України з конституційним поданням, щодо якого у них наявний приватний інтерес", - зазначили У НАЗК.

За відповідними фактами НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 172-7 КУпАП та направило їх до суду.

Нагадаємо, в АРМА оприлюднили список всіх арештованих активів в управлінні.

Українські Національні Новини

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