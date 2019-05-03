НАПК: два нардепа подписали представление в КСУ в условиях конфликта интересов

"НАПК показало, что два народных депутата, реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах. Речь идет о Святаше Дмитрие Владимировиче и Дубневиче Ярославе Васильевиче, в частности, в отношении которых в Национальное агентство поступали сообщения от ряда журналистов, общественных организаций и активистов, а также была распространена информация в СМИ", - говорится в сообщении.

Как отметили в НАПК, сообщалось о возможном наличии конфликта интересов при подписании депутатами конституционного представления от 10.07.2018 №16/18 о несоответствии Конституции Украины отдельных положений УПК Украины и закона, который определяет полномочия АРМА.

"Национальное агентство при проверке собрало доказательства, подтверждающие, что депутаты имели личную заинтересованность в рассмотрении судом такого представления", - указали в НАПК.

Как отмечается, речь идет о двух отдельных случаях, касающихся уголовных производств по факту присвоения кредитных средств АО "УкрСиббанк", изготовления и использование поддельных документов и по факту завладения более 300 миллионов кубических метров природного газа НАК "Нафтогаз Украины".

"Указанные ситуации, в которых Национальным агентством исследовалось вопросы соблюдения депутатами требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не были типичными, поскольку нуждались в доказательстве фактов их заинтересованности в признании неконституционными соответствующих норм. Такое признание должно было иметь следствием прекращение управления АРМА переданных ему активов и возврат их владельцам", - указали в Назка.

"Установленные по результатам проверки обстоятельства свидетельствуют, что указанные лица совершили действия и приняли решения в условиях реального конфликта интересов: пользуясь предоставленными им депутатскими полномочиями относительно права на конституционное представление, вместе с другими народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением, в отношении которого у них имеется частный интерес", - отметили в НАПК.

По соответствующим фактам НАПК составило протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 172-7 КУоАП и направило их в суд.

Напомним, в АРМА обнародовали список всех арестованных активов в управлении.