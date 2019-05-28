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САП направили повторне подання на народного депутата Дубневича

САП направили повторне подання на народного депутата Дубневича

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. САП повторно направила до генеральної прокуратури подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.

САП направила повторно подання до генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича у кримінальному провадженні про заволодіння понад 93 млн гривень філії ПАТ "Укрзалізниця".

Також зазначається, що його подавали 22 травня, проте відповіді досі немає.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 7 протоколів про адмінправопорушення стосовно двох народних депутатів, депутата і секретаря міських рад.

Українські Національні Новини

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