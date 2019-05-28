САП направили повторне подання на народного депутата Дубневича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. САП повторно направила до генеральної прокуратури подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі САП.
САП направила повторно подання до генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича у кримінальному провадженні про заволодіння понад 93 млн гривень філії ПАТ "Укрзалізниця".
Також зазначається, що його подавали 22 травня, проте відповіді досі немає.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 7 протоколів про адмінправопорушення стосовно двох народних депутатів, депутата і секретаря міських рад.