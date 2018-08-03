САП направила в суд обвинительный акт в отношении судьи ОАСК

“1 августа текущего года прокурорами САП утвержден и направлен в Голосеевский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении судьи Окружного админсуда Киева, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно - в получении неправомерной выгоды”, - отметили в прокуратуре.

Ранее в НАБУ выяснили, что указанная судья ОАСК планировала получить у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решений в его пользу в размере 10 тысяч долларов. Однако была разоблачена в мае этого года прокурорами САП и сотрудниками СБУ во время получения первого “транша” в сумме 2 тысяч долларов.

Напомним, 26 июля НАБУ завершило досудебное расследование по данному делу и открыло материалы сторонам для ознакомления.

Ранее в Высшей квалификационной комиссии судей Украины заявили, что только 10% украинских судей соответствуют занимаемым должностям.