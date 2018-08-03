САП направила до суду обвинувальний акт стосовно судді ОАСК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Олени Власенкової, яку детективи НАБУ підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила прес-служба САП на сторінці у Facebook, передає УНН.
“1 серпня поточного року прокурорами САП затверджено та скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо судді Окружного адмінсуду Києва, яка обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - в одержанні неправомірної вигоди”, — зазначили в прокуратурі.
Раніше у НАБУ з’ясували, що вказана суддя ОАСК планувала отримати в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішень на його користь у розмірі 10 тисяч доларів. Проте її було викрито у травні цього року прокурорами САП та співробітниками СБУ під час отримання першого “траншу” у сумі 2 тисяч доларів.
Нагадаємо, 26 липня НАБУ завершило досудове розслідування у даній справі і відкрило матеріали сторонам для ознайомлення.
Раніше у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України заявили, що лише 10% українських суддів відповідають займаним посадам.