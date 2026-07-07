САП и НАБУ завершили расследование дела экс-заместителя Мининфраструктуры Лозинского

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили расследование по делу в отношении бывшего заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и должностного лица государственного предприятия. Имя подозреваемого не называется, но по источникам УНН, речь идет о бывшем заместителе Минразвития Василии Лозинском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Действия бывшего заместителя Министра квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, а директора государственного предприятия - по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением - санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Детективы НАБУ по поручению прокурора САП открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления. Также на рассмотрении в ВАКС находится другое дело по обвинению бывшего заместителя Министра, его доверенного лица и других сообщников. Они изобличены в просьбе предоставить и получении 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды - сообщили в САП.

Контекст

В начале июня текущего года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о новом подозрении бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры по делу о миллионных убытках во время обеспечения населения в зимний период альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения.

Напомним

Правоохранители задержали и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств. Как сообщали на официальной странице Мининфраструктуры, было распоряжение о подготовке документов на увольнение чиновника.

В САП сообщали, что детективы НАБУ изобличили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении.