САП: дочь экс-командующего Нацгвардии имеет российское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Прокурор САП Алексей Скибенко заявил, что дочь бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова имеет российское гражданство. Об этом прокурор сообщил во время судебного заседания по делу о применении меры пресечения Аллерову, передает УНН.
"Детективами национального антикоррупционного бюро был проведен допрос дочери Юрия Аллерова, которая отметила, что кроме гражданства Украины имеет иностранное гражданство - РФ", - сказал Скибенко.
По его словам, в результате анализа информации о пересечении государственной границы Украины было установлено, что она больше времени проживает на территории РФ и только иногда приезжает на территорию Украины. Кроме того, он добавил, что и жена Юрия Аллерова постоянно ездит в Россию.
Следствие считает, что предоставленная информация подтверждает существование риска укрытия Аллерова от правоохранительных органов.
Адвокат Аллерова Игорь Мороз напомнил прокурору его слова о том, что в 2016 году, согласно справок государственной миграционной службы, дочь Юрия Владимировича получила гражданство Украины и подала документы на отказ от получения гражданства России.
"То, что это лицо является гражданкой РФ - это откровенная ложь, она является гражданкой Украины. В вашем допросе на первой странице, детектив, который допрашивал, установил ее гражданство, гражданство Украины", - сказал Мороз.
Кроме того, он утверждает, что дочь Аллерова пользовалась российским паспортом, потому что ей было так легче выезжать в РФ. Также, по его словам, это не является причиной обвинять Аллерова в попытке скрыться от правоохранительных органов.
Напомним, в Соломенском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.