Суд почав обрання запобіжного заходу екс-командувачу Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Солом’янському районному суді Києва розпочалось засідання з обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, передає журналіст УНН.
Юрій Аллеров підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого частиною п’ятою статтею 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). Слідчий суддя - Педенко А. М.
Нагадаємо, 15 травня, колишнього командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, ознайомили з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 11 млн грн.
Також Національне антикорупційне бюро заявило про затримання екс-командувача Національної гвардії України, посаду якого донедавна займав Юрій Аллеров. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей. САП погодила підозру екс-командувачу Нацгвардії.