Суд начал избрание меры пресечения экс-командующему Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Соломенском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, передает журналист УНН.
Юрий Аллеров подозревается в совершении уголовного преступления предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Следственный судья - Педенко А.М.
Напомним, 15 мая, бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, ознакомили с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 11 млн грн.
Также Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании экс-командующего Национальной гвардии Украины, должность которого до недавнего времени занимал Юрий Аллеров. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек. САП согласовала подозрение экс-командующему Нацгвардии.